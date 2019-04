Cristiani perseguitati, attacchi in tutto il mondo

Cristiani perseguitati, attacchi in tutto il mondo: lunga scia di sangue. Un elenco minimo dei fatti piu’ eclatanti dell’ultimo periodo, senza nessuna presunzione di completezza.

Pasqua di sangue in Sri Lanka: voci e immagini da una chiesa attaccata dai terroristi

Etiopia: 13 chiese attaccate dagli islamisti ad Alaba

Canada: prete accoltellato sull’altare a Montreal

Nigeria: decine di cristiani uccisi da musulmani Fulani

Kenya, attacco degli islamisti al campus univesitario: 147 morti, studenti decapitati

Burkina Faso: jihadisti uccidono missionario salesiano di 72 anni

50 missionari uccisi nel 2018, la maggior parte in Africa

Attacco di Al-Shabaab contro “il governo apostata”: 15 morti a Mogadiscio

Libia: trovata fossa comune con 34 cristiani decapitati

Camerun: missionario ucciso davanti alla chiesa a Kembong

Terrorismo, Egitto: 11 i copti uccisi, 3 erano bambini. Strazio ai funerali

Nigeria. Pastore protestante bruciato vivo insieme a moglie e tre figli

Pakistan: rifiuta di convertirsi all’islam, 18enne cristiana gettata dal 2°piano

Egitto: vescovo copto trovato morto con ferite alla testa

Chiesa incendiata a Orléans, sui muri la scritta «Allah akbar»

Nigeria: 6000 cristiani massacrati dagli islamici in 6 mesi

Cecenia: attacco a una chiesa ortodossa, 7 morti

Centrafrica: attacco islamico con granate in chiesa, almeno 9 morti

Filippine, prete cattolico ucciso mentre benediceva i bambini

Nigeria, assalto islamico in chiesa. Massacro di fedeli e preti

Pakistan: attacco a una chiesa, due cattolici uccisi e 5 feriti

Isis, attacco a una chiesa in Daghestan: 5 morti

Islam, Egitto: assalto a negozio di alcolici, due cristiani uccisi

Egitto: attacco alla chiesa copta di Helwan, 5 morti

Pakistan, duplice attacco kamikaze in chiesa a Quetta: 5 morti

Egitto, prete copto accoltellato a morte al Cairo

Nigeria: assalto armato contro una chiesa cattolica, 12 morti

Egitto, attaccato bus di cristiani copti: 23 morti

Prete cattolico accoltellato in cattedrale a Città del Messico

Egitto, esplosione vicino a una chiesa: 15 morti e decine di feriti

Egitto, cristiano bruciato vivo da Isis

“215 milioni di cristiani perseguitati, l’Europa esca dal silenzio”

Iraq, chiesa devastata dallo Stato islamico – video

Kenya: miliziani islamici di al Shabaab uccidono sei cristiani

Messico: tre sacerdoti uccisi in una settimana

Giordania: il killer dello scrittore cristano è un imam

India, 55enne cristiana uccisa a colpi d’ascia

Belgio: prete 65enne accoltellato da un richiedente asilo

Francia, prete sgozzato: Isis rivendica l’attentato

Attacco a Rouen, audio choc: “Vai in Chiesa e taglia le teste”

Bangladesh: negoziante cristiano ucciso a colpi di machete

Germania: cristiani perseguitati dai musulmani nei campi profughi, polizia inerte

Pakistan, strage di Cristiani: immagini da Lahore

Yemen: missionaria racconta strage di cristiani, jahadisti Isis vestiti di blu

Filippine: 14 cristiani uccisi da ribelli musulmani

Svezia, cristiani attaccati dagli islamici: case marchiate, “convertitevi o morirete”

Turchia: molotov contro una chiesa di Istanbul al grido “Allah Akbar”

Nigeria: nomadi islamici assaltano villaggi cristiani, 96 morti

India: questa settimana 5 attacchi ai cristiani nel Pradesh

Pakistan: due ragazze cristiane sfigurate con l’acido a Quetta

30 cristiani etiopi massacrati da isis in Libia. Dove sono i chiagnazzari di professione?

Pakistan: attacco contro una scuola cattolica a Lahore, 3 feriti

Strage di cristiani in Kenya, polizia sotto accusa: attese 7 ore prima di intervenire

Haiti: aumentano le violenze contro i cristiani, religiose stuprate

Bombe davanti a due chiese in Pakistan: 10 morti e 55 feriti

India: nuovi attacchi contro scuole cattoliche, interviene il premier

Kenya: nuova strage degli islamisti Shebaab, cristiani trucidati e decapitati

Pakistan: cristiani bruciati vivi in una fornace, 44 arresti

Filippine: granata contro una chiesa protestante, due morti e tre feriti

Kenya: islamisti Shebab decapitano autista cristiano

Siria: jihadisti crocifiggono e decapitano gli “apostati”

Massacro di Cristiani in Iraq, qualcuno in Vaticano deve vergognarsi

Centrafrica: strage cristiani in chiesa

Belgio. Diacono picchiato da musulmani: «Insultato perché portavo la croce»

E ancora:

15 febbraio 2015, LIBIA. Un gruppo di cristiani copti, che si trovavano in Libia per motivi di lavoro, viene catturato e ucciso da militanti dell’Isis. Il video dell’esecuzione fece il giro del mondo.

– 2 aprile 2015, KENYA. Nell’università di Garissa un gruppo di estremisti islamici fa strage di studenti cristiani. Per riconoscerli chiedeva loro di recitare la professione di fede del Corano. Nell’eccidio rimasero uccisi 148 giovani.

– 4 marzo 2016, YEMEN. Un gruppo di jihadisti irrompe in una casa delle suore di Madre Teresa uccidendo brutalmente quattro Missionarie della Carità che assistevano disabili e persone anziane – 28 marzo 2016, PAKISTAN. Era Pasqua e nel parco divertimenti al centro della città di Lahore, al nord del Paese, i cristiani stavano festeggiando insieme. Un kamikaze si fece esplodere vicino ad una giostra. Una settantina i morti dei quali circa una trentina di bambini.

– 9 aprile 2017, EGITTO. Era la Domenica delle Palme quando due kamikaze si fecero esplodere, quasi contemporaneamente, in due chiese copte, ad Alessandria e a Tanta. Decine i morti e molti feriti. Ad Alessandria stava celebrando la funzione il capo dei Copti ortodossi, Papa Tawadros, che solo per un caso uscì indenne dalla strage.

– 27 gennaio 2018, FILIPPINE. Attacco durante la messa nella cattedrale di Jolo. Restano uccisi 23 cristiani.

– 12 maggio 2018, INDONESIA. Tre attacchi contemporanei di kamikaze in tre differenti chiese cristiane. Gli attentatori erano tutti membri di una stessa famiglia.

– 11 dicembre 2018, BRASILE. A Campinas un uomo entra in chiesa dove si stava celebrando la messa e comincia a sparare all’impazzata. Quattro i fedeli che restano uccisi.

– 5 febbraio 2019, NIGERIA. Gli estremisti di Boko Haram attaccano il seminario di Maiduguri. Diversi i morti.(ANSA).