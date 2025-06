Mattarella: ‘in Europa ci sentiamo ovunque a casa’

“Vorrei ringraziarla per farmi sentire davvero a casa mia, in realtà la nostra casa comune europea è sempre più integrata: ci sentiamo ovunque in Europa a casa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un colloquio con il premier lussemburghese Luc Frieden. (ANSA)

(askanews) – “Pace, prosperità, giustizia sociale, nel progetto di integrazione europea, sono radicate nella democrazia, nel rispetto dei diritti umani e nella libertà per tutti i popoli”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cena di Stato offerta in suo onore dal Granduca del Lussemburgo Enrico.

“E’ con orgoglio che possiamo riscontrare come – anche grazie ai leader politici di Lussemburgo e Italia dell’epoca – il continente europeo sia riuscito nell’obiettivo di lasciarsi alle spalle le lacerazioni per puntare a un futuro di pace e prosperità condivise”, ha ricordato il capo dello Stato.