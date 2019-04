Sri Lanka: voci e immagini da una chiesa attaccata dai terroristi

Tra le vittime ci sono anche almeno 35 stranieri. Fra questi ci sono anche cittadini americani, britannici e olandesi, un cinese e un portoghese.

La Farnesina ha confermato in un tweet che l’unità di crisi è al lavoro, insieme all’Ambasciata d’Italia “per effettuare verifiche”. Nel tweet è indicato anche un numero di telefono a cui rivolgersi per eventuali segnalazioni: 00390636225.

Nel video le immagini provenienti da una delle chiese attaccate dai terroristi.

DISTURBING: Bloody aftermath at St. Anthony’s Church, where one of 8 blasts struck in #SriLanka https://t.co/U3Q1pLZb8G pic.twitter.com/8YalQ3IJQu

— RT (@RT_com) April 21, 2019