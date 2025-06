Marine Le Pen: ‘la UE ha siglato “un patto col diavolo” per cancellare la cultura europea’

Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (RN), ha accusato l’UE di aver siglato “un patto col diavolo” per inondare l’Europa di migranti, diluire la popolazione e cancellare la cultura europea

Parlando a un raduno di nazionalisti a Mormant-sur-Vernisson, vicino Parigi, ha criticato il Patto su Migrazione e Asilo dell’UE, sostenendo che priva gli Stati del diritto di decidere chi entra e rimane nei loro territori. L’evento, che celebrava il primo anniversario della vittoria dell’RN alle elezioni europee del 2024, ha visto la partecipazione di leader di destra come Viktor Orban, Matteo Salvini e Santiago Abascal.

Orban, definendosi il “peggior incubo di Bruxelles”, ha paragonato la politica migratoria dell’UE a un “ricambio organizzato di popolazioni” per alterare la base culturale europea, vantandosi di aver respinto i migranti in Ungheria nonostante le sanzioni.

Le Pen ha denunciato l’UE come “woke e ultraliberale”, promettendo di conquistare il potere in Francia e in Europa per restituirlo ai popoli. Ha anche attaccato Macron per i disordini post-vittoria del PSG in Champions, accusandolo di incapacità di gestire il caos interno mentre parla di minacce russe.

Nonostante l’ambizione di succedere a Macron nel 2027, Le Pen rischia un divieto di cinque anni dalla politica per appropriazione indebita di fondi UE, con Jordan Bardella come possibile alternativa. Il raduno ha suscitato proteste di 4.000 persone della sinistra a Montargis, che hanno respinto i leader nazionalisti.

(The Daily Telegraph, Henry Samuel, 10 giugno 2025) https://x.com/giuslit