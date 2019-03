Canada: prete accoltellato sull’altare a Montreal

La polizia di Montreal ha riferito che un sospetto è stato arrestato dopo che un prete è stato accoltellato durante la messa mattutina nel famoso Oratorio di San Giuseppe. Gli investigatori hanno detto che è arrivata una chiamata per un accoltellamento in chiesa alle 8:40 circa di venerdì mattina, quando il sacerdote stava celebrando la messa. La diocesi di Quebec ha identificato il sacerdote come padre Claude Grou.

Nel filmato tramesso in diretta da Sel + Lumiere TV, che poi è stato rapidamente rimosso, si vede un uomo con un cappotto scuro e un berretto da baseball che tira fuori un grosso coltello e si dirige verso l’altare, poi sale i gradini e accoltella il prete, che tenta di fuggire rovesciando una candela. Ma l’uomo lo raggiunge rapidamente, lo spinge a terra e lo accoltella ancora.