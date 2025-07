Gaza, Israele bombarda internet point dei giornalisti: 39 morti

Sono almeno 39 i morti nel bombardamento dell’Internet Cafe’

E’ salito a 39 morti il bilancio delle vittime del bombardamento israeliano di un Internet Cafe’ sul lungomare di Gaza. Secondo al Jazeera, un missile sparato da un aereo ha centrato Al-Baqa, il locale a nord di Gaza City dove giornalisti, attivisti e semplici cittadini si ritrovano per usaere la connessione internet. E tra le vittime c’è anche uno dei più famosi fotografi del conflitto, Ismail Abu Hatab, i cui scatti sono stati in mostra in giro per il mondo per documentare il massacro nel territorio palestinese sotto assedio.

Il bilancio complessivo di ieri è di 95 morti

le forze israeliane hanno bombardato un bar, una scuola e punti di distribuzione alimentare. Secondo l’emittente qatariota sarebbe stato colpito anche un ospedale. Il bombardamento ha raso al suolo il bar e ha lasciato un enorme cratere nel terreno.

Secondo il corrispondente di Al Jazeera l’attacco al bar è avvenuto “senza alcun preavviso”. “Quest’area funge da rifugio per molte persone traumatizzate e sfollate, offrendo un po’ di sollievo dal caldo opprimente delle tende”. Tra le vittime anche alcuni bambini che partecipavano a una festa di compleanno. Sempre ieri, aggiunge al Jazeera, le forze israeliane hanno effettuato un attacco aereo su un deposito di distribuzione alimentare nel quartiere di Zeitoun a Gaza City, uccidendo almeno 13 persone.

