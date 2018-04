Filippine, prete cattolico ucciso mentre benediceva i bambini

Un prete cattolico è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle Filippine. Padre Mark Ventura, 37 anni, è statao assassinato alla fine della messa che aveva celebrato in una chiesa alla periferia di Gattaran. Il prete stava benedicendo i bambini quando un uomo con indosso un casco da motociclista ha sparato, per poi darsi alla fuga.

Padre Ventura era molto noto per il suo impegno contro lo sfruttamento miinerario. Il suo omicidio “è la seconda uccisoine di un prete nelle Filippine nel giro di quattro mesi”, dice la Cei del Paese. Quattro mesi era stato assassinato anche padre Paez, anche lui impegnato per il rispetto dei diritti umani e per la giustizia sociale.

