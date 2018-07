Nigeria: 6000 cristiani massacrati dagli islamici in 6 mesi

I dirigenti della Chiesa in Nigeria hanno affermato che i cristiani stanno subendo un “genocidio puro” dato che, da gennaio, 6000 persone, in maggioranza donne e bambini, sono state uccise dagli islamici radicali Fulani.

“Quello che sta accadendo in Nigeria nello stato di Plateau e in altri stati è un genocidio puro e deve essere fermato immediatamente”, hanno detto l’Associazione Cristiana della Nigeria e i capi di una chiesa confessionale in un comunicato stampa la scorsa settimana.

I dirigenti della chiesa hanno detto che “più di 6.000 persone, per lo più bambini, donne e anziani sono stati mutilati e uccisi in incursioni notturne da mandriani armati Fulani“, e lanciano l’allarme al governo nigeriano affiché “fermi questo insensato spargimento di sangue ed eviti uno stato di completa anarchia dove le persone sono costrette a difendersi “.

Il comunicato stampa ha anche chiesto alla comunità internazionale, così come alle Nazioni Unite, di agire contro gli attacchi dei Fulani, temendo che possano diffondersi anche in altri paesi.

“Siamo particolarmente preoccupati per la diffusa insicurezza nel paese in cui gli attacchi illegali e le uccisioni perpetrate dai mandriani, banditi e terroristi armati Fulani si sono verificate quotidianamente nelle nostre comunità senza incontrare grossi impedimenti da parte delle agenzie di sicurezza”, hanno aggiunto, dicendo che il presidente Muhammadu Buhari non è riuscito a consegnare gli attentatori alla giustizia.

Hanno fatto riferimento a diversi attacchi su vasta scala quest’anno, tra cui il massacro di oltre 200 persone, per lo più cristiani, alla fine di giugno, nelle incursioni compiute dai mandriani sugli agricoltori della zona vicino alla città di Jos.

Sebbene alcuni media internazionali abbiano cercato di caratterizzare gli omicidi come un conflitto territoriale tra gruppi di comunità, i leader della chiesa, insieme ai principali gruppi di controllo delle persecuzioni come Open Doors USA e International Christian Concern, hanno tutti affermato che i cristiani sono deliberatamente presi di mira.

“Rifiutiamo la narrativa che gli attacchi alle comunità cristiane siano scontri tra pastori e agricoltori “.

I dirigenti della chiesa chiedono: “Come si puo’ parlare di uno scontro quando un gruppo sta attaccando con insistenza, uccidendo, mutilando, distruggendo, e l’altro gruppo viene costantemente ucciso, mutilato e i suoi luoghi di culto vengono distrutti? Come si fa a parlare di scontro quando i pastori islamici cacciano i contadini cristiani dai loro villaggi mettendo continuamente in pericolo le loro vite? ”

“Come può essere uno scontro quando i mandriani islamici sono i predatori e gli abitanti/agricoltori indigeni sono la preda? Fino a quando continueremo a non chiamare la malattia con il suo vero nome, sarà difficile diagnosticarla correttamente e guarirla ”

Ci sono state diverse segnalazioni sul numero di cristiani uccisi in Nigeria dall’inizio dell’anno.

La Società Internazionale per le Libertà Civili e lo Stato di Diritto, Intersociety, ha dichiarato martedì che un totale di 1.750 cristiani, insieme ai non musulmani, sono stati uccisi sia dai mandriani Fulani, sia dai radicali di Boko Haram, un altro gruppo terroristico islamista.

Intersociety ha anche parlato apertamente di genocidio nella sua dichiarazione: “La Nigeria sta andando alla deriva per un genocidio attuato attraverso l’uccisione, la mutilazione, il saccheggio, la distruzione di chiese e altri luoghi di culto sacri, il sequestro forzato e l’occupazione di terre ancestrali, di culto, agricole e abitative dei cristiani indigeni nel nord della Nigeria “.

Il vescovo cattolico William Avenya di Gboko ha detto che il mondo non può aspettare che il genocidio sia completo prima di decidersi di intervenire.

“Per favore, non commettere lo stesso errore che è stato commesso con il genocidio in Ruanda”, ha affermato, riferendosi al massacro dei tutsi in Ruanda, dove circa un milione furono uccise nel 1994.

“È successo sotto il nostro naso, ma nessuno ha fatto niente e sappiamo bene come è finita”, ha detto Avenya.

www.christianpost.com