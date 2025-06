Violenze pro-clandestini, Texas annuncia invio della Guardia nazionale

Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha annunciato l’invio della Guardia Nazionale nello Stato per far fronte alle proteste contro la politiche migratorie dell’amministrazione Trump (ovvero l’espulsione di clandestini criminali, ndr).

California – Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha annunciato che sono stati effettuati “decine di arresti” mentre diversi gruppi di manifestanti continuano a radunarsi nella zona designata per il coprifuoco. Lo riporta la Cnn.

“Diversi gruppi continuano a radunarsi sulla First Street tra Spring e Alameda”, si legge in un messaggio del Dipartimento pubblicato su X.

“Questi gruppi vengono presi di mira e sono stati avviati arresti di massa”, prosegue la nota.

In un post successivo la Polizia ha sottolineato che “decine di arresti sono stati effettuati” poiché i manifestanti non hanno lasciato il “luogo di un assembramento illegale”. ANSA

The Dems will watch this footage, and then turn around and look all of us straight in the eyes, and tell us this is a “peaceful protest”.

These people live in an alternate reality where facts are irrelevant and the only answer is “Trump bad”.

pic.twitter.com/B4XQNEpKtQ

— Clandestine (@WarClandestine) June 9, 2025