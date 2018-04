Pakistan: attacco a una chiesa, due cattolici uccisi e 5 feriti

ISLAMABAD, 16 APR – Almeno due persone di religione cattolica sono morti e altri cinque sono rimati feriti in Pakistan nell’attacco di un commando armato vicino ad una chiesa di Quetta, capoluogo della provincia di Baluchistan. Lo riferisce la tv DawnNews.

Il commissario di polizia, Abdur Razzaq Cheema, ha precisato che l’incidente è avvenuto quando i fedeli erano appena usciti dall’edificio per la messa domenicale nel quartiere di Essa Negri. Un commando armato su una motocicletta ha sparato contro di loro per poi darsi alla fuga. Alcuni giorni fa in questa città un altro commando armato ha sparato contro un gruppo di cattolici che viaggiavano su un risciò a motore, uccidendone quattro. (ANSA)