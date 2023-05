Imola, allerta meteo o procurato allarme?

Gli avvertimenti e le raccomandazioni del Comune di Imola e della Protezione civile – Nelle giornate di DOMANI 16 MAGGIO E MERCOLEDI 17 MAGGIO è prevista una FORTE ONDATA DI PIOGGIA.

Aggiornamento lunedì 15 maggio ore 17.30. E’ stato riunito con urgenza il Centro Operativo Comunale (COC) e IN VIA PRECAUZIONALE SI DISPONE QUANTO SEGUE:

➡️ ⚠️ Per le giornate di DOMANI (martedì 16 maggio) e DOPODOMANI (mercoledì 17 maggio) le scuole di ogni ordine e grado saranno CHIUSE, comprese asili nido e materne. Nella giornata di domani la chiusura è prevista per motivi precauzionali a fini di semplificare la mobilità, in linea con quanto già deciso a livello di Città Metropolitana di Bologna.

➡️ ⚠️ Sarà allestito, da domani mattina, un centro di accoglienza H24 a disposizione di tutta la città presso la PALESTRA RAVAGLIA in Via Kolbe, in cui ci saranno generi alimentari, coperte e brandine per il pernotto e l’accoglienza. Questo per chiunque dovesse avere necessità di evacuazione.

➡️ ⚠️ Per la giornata di DOMANI (martedì 16 maggio) e DOPODOMANI (mercoledì 17 maggio), vengono sospese anche le attività che si svolgono negli impianti sportivi comunali.

➡️ ⚠️ Stiamo predisponendo già in queste ore mezzi aggiuntivi della Polizia Locale, della Protezione Civile, delle Associazioni e delle Forze dell’Ordine, qualora siano necessari, per avvisare i residenti di zone a rischio tramite sirene e megafono e per aiutare persone con difficoltà ad evacuare.

➡️⚠️ Da questa sera la Protezione Civile del Comune, insieme a volontari delle associazioni, andranno nelle zone già colpite e in quelle più vicine ai corsi d’acqua per informare la popolazione delle norme di autotutela e di sicurezza da osservare.

E’ importante da parte della POPOLAZIONE, adottare le seguenti PRECAUZIONI:

➡️ Mettere oggetti, veicoli e animali in sicurezza entro la serata di oggi, lunedì 15 maggio.

➡️ Evitare gli spostamenti non necessari nei prossimi due giorni. Non avvicinarsi agli argini dei corsi d’acqua, ai capanni e agli orti.

➡️ Monitorare i canali social del Comune, del Sindaco e mantenersi reperibili se si vive in zone adiacenti a corsi d’acqua. Iscriversi al Servizio Alert System del Comune di Imola (tramite questo link 👉🏻 https://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/territorio/protezione-civile-municipale/notizie-avvisi/alert-system-il-servizio-di-allerta). Prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi se si vive in zone adiacenti (la situazione può essere consultabile in questo portale: 👉🏻 https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/ ).

COSA FARE IN CASO DI ALLUVIONE?

➡️ IN CASO DI ALLAGAMENTO IN CASA, occorre subito staccare il gas, la luce e recarsi ai piani superiori della casa. Non accedere assolutamente a locali interrati. Altre indicazioni e precauzioni da seguire le trovate nella brochure della Protezione Civile dedicata anche alle alluvioni, che trovate qui 👉🏻 https://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/territorio/protezione-civile-municipale/altri-materiali/perche-rischiare.

➡️ CHI NON HA LOCALI SUPERIORI, può recarsi alla Palestra Ravaglia (in via Kolbe) o autoricollocarsi presso parenti/amici in zone non a rischio allagamento. Chi ha difficoltà ad evacuare, in situazione di allagamento e di EMERGENZA, può far riferimento ai Vigili del Fuoco al 115.

I NUMERI DI EMERGENZA 📞

➡️ Per un intervento di EMERGENZA e SALVATAGGIO, i Vigili del Fuoco al 115.

➡️ Per necessità, urgenze e domande, resta operativo H24 il Centro Operativo Comunale allo 0542 602555.