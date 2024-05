Europee, chi sono i candidati del Pd

Il Pd ha ufficializzato e depositato tutte le liste dei suoi candidati per le elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno. Come già annunciato, in campo scende anche la segretaria Elly Schlein (in due circoscrizioni) e il presidente del partito, Stefano Bonaccini. Ma ci sono anche nomi importanti del partito come Nicola Zingaretti, Dario Nardella, Alessandro Zan, Giorgio Gori. Ci sono anche Cecilia Strada, la giornalista Lucia Annunziata e amministratori locali come il sindaco di Arquata del Tronto, devastata dal terremoto del 2016, o Antonio Decaro.

Chi sono i candidati del Pd

Capolista per la circoscrizione Nord Ovest è l’ex presidente di Emergency Cecilia Strada. A seguire gli eurodeputati uscenti Brando Benifei e Irene Tinagli. E ancora il deputato e attivista Alessandro Zan, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’assessore comunale di Milano Pierfrancesco Maran, l’ex parlamentare Emanuele Fiano, ex capogruppo del Pd in Consiglio regionale lombardo Fabio Pizzul, figlio del telecronista Bruno, e l’europarlamentare Patrizia Toia.

Al Nord Est dopo Stefano Bonaccini, ci sono Annalisa Corrado, poi Ivan Pedretti, Elisabetta Gualmnini, Zan e Alessandra Moretti.

Al Centro, dopo Elly Schlein c’è Nicola Zingaretti, poi Camilla Laureti e l’ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Sempre al Centro corrono Alessia Morani e i sindaci di Firenze Dario Nardella e di Pesaro Matteo Ricci.

Nella circoscrizione Sud, spiccano la giornalista Lucia Annunziata e il sindaco di Bari, nonché presidente dell’Anci, Antonio Decaro. L’uscente Pina Picierno è al terzo posto in lista seguita da un altro giornalista, Sandro Ruotolo.

Per la circoscrizione Isole, oltre alla capolista Elly Schlein, ci sono il vice capogruppo al Senato Antonio Nicita, la giornalista Lidia Tilotta, l’eurodeputato uscente Pietro Bartolo, la sarda Angela Quaquero, Giuseppe Lupo, consigliere comunale a Palermo ed ex capogruppo PD all’Ars, l’avvocato ed ex parlamentare messinese Maria Flavia Timbro e Giuseppe Belvisi, docente ed esperto di fondi europei per l’ambiente.

