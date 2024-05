UE, von der Leyen: “un miliardo di euro al Libano”

“Il Libano e il suo popolo possono contare sul sostegno costante dell’UE. Per questo sono lieta di annunciare un pacchetto da 1 miliardo di euro per il Libano. Contribuirà alla resilienza socioeconomica del paese. E la sua sicurezza e stabilità complessiva”.

Lo scrive su X Ursula von der Leyen.

Lebanon and its people can count on the EU’s sustained support.

This is why I'm pleased to announce a €1 billion package for Lebanon.

It will contribute to the country’s socio-economic resilience.

And its overall security and stability ↓ https://t.co/dQi1xRpwzE

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 2, 2024