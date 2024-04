Mercedes, utile in calo del 25% nel 1° trimestre

MILANO, 30 APR – Il gruppo Mercedes Benz ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto in calo del 25% a 3,02 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato un calo del 4% dei ricavi a 35,87 miliardi e un risultato operativo in ribasso del 30% a 3,86 miliardi. In controtendenza il flusso di cassa, salito del 3% a 2,3 miliardi, mentre gli investimenti in in ricerca e sviluppo si sono ridotti dell’11% a 2,19 miliardi.

“Il gruppo – spiega il responsabile finanziario del consiglio di gestione Harald Wilhelm – ha realizzato una solida crescita del flusso di cassa grazie al nostro approccio disciplinato al mercato, ai nostri prodotti di pregio e nonostante un contesto di volatilità economica e di sfide esterne”. “Restiamo vigilanti – conclude – sulle previsioni macroeconomiche e geopolitiche e confermiamo le nostre stime per l’intero esercizio”.

Nel dettaglio la divisione auto ha visto scendere i ricavi dell’8% a 25,71 miliardi, mentre il risultato operativo è calato del 41% a 2,45 miliardi. In ribasso del 14% a 1,93 miliardi invece gli investimenti in ricerca e sviluppo. In controtendenza la divisione veicoli commerciali (Van), che ha visto crescere i ricavi del 6% a 4,89 miliardi, con un risultato netto in rialzo del 22% a 933 milioni. In progresso del 26% a 241 milioni gli investimenti in ricerca e sviluppo. Complessivamente le vendite di auto sono scese dell’8% a 462.978 unità, mentre quelle dei van sono salite del 7% a 105.425 unità. E’ cresciuta dal 18,2 al 19,5% la quota di veicoli elettrificati venduti, mentre la quota di quelli totalmente elettrici è rimasta costante al 10,3%. Sul fronte dei veicoli commerciali si è registrato invece un calo dal 3,6 al 2,8% in entrambi i casi. (ANSA).