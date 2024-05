Milano, forti piogge: attenzione a livelli di Seveso e Lambro

MILANO, 02 MAG – A Milano nella notte e nelle prime ore della mattinata sono cadute forti piogge, un maltempo che proseguirà nel pomeriggio, quando sono attese nuove precipitazioni. Per questo c’è attenzione per i livelli dei fiumi Seveso e Lambro che si stanno innalzando. A causa delle piogge che sono cadute nella notte e questa mattina, tra le 6 e le 8 fino alle ore 9 in Brianza, “Seveso e Lambro stanno vedendo crescere i loro livelli in prossimità di Milano per l’arrivo dell’onda di piena – spiega sulle sue pagine social l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli -.

Per il Seveso il canale scolmatore sta scaricando gran parte dell’onda di piena e per ora non siamo ancora ai livelli di attivazione della vasca di Milano”. Diversa la situazione per il fiume Lambro che ha raggiunto i 2 metri a Feltre, nella zona del parco, “quindi abbiamo allertato di nuovo le comunità” che lì si trovano “per l’eventuale evacuazione”, spiega Granelli. Le squadre della Protezione civile e di MM servizio idrico sono state attivate. (ANSA) foto repertorio

