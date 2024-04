“Il coraggio vince”, Armando Manocchia intervista il generale Vannacci

L’ISTITUTO NAZIONALE PER LA GUARDIA D’ONORE ALLE REALI TOMBE DEL PANTHEON DELEGAZIONE di BOLOGNA

con il patrocinio di IF, editoriale realizzato da Mirko De Carli e diretto da Massimiliano Esposito

INVITANO

AL POMERIGGIO CULTURALE DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Il coraggio vince” di ROBERTO VANNACCI

intervistato dal Direttore di Imola Oggi ARMANDO MANOCCHIA

Venerdì 26 aprile ore 18,00

Hotel Sydney

Via Michelino 73, Bologna

A seguire cena riservata ai partecipanti alla mail Delegata.bo.ingortp@gmail.com

Prenotazione entro il 24 aprile, fino ad esaurimento posti.

La Dott.ssa Elisabetta Fava, insieme alla Vice Delegata Dott.ssa Lisa Ferrone, guida dal 2021 la Delegazione di Bologna dell’Istituto delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. L’Istituto è un Ente Morale, apolitico ed apartitico per Statuto ed è stato fondato nel 1878 dai Veterani e Reduci dalle Campagne risorgimentali. Inoltre fa parte del Consiglio Nazionale permanente fra le Associazioni d’Arma ed è posto sotto la vigilanza amministrativa del Ministero della Difesa.

“L’Istituto collabora con le Amministrazioni pubbliche, le Associazioni d’Arma, le realtà territoriali per preservare e diffondere la memoria storica del nostro Paese soprattutto dalle Guerre risorgimentali fino alla proclamazione della Repubblica, anche attraverso incontri in Istituti scolastici, avendo come “fil rouge” quello di legare le varie attività per difendere gli Ideali patriottici.