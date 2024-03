Il libro consigliato: “Da Putin a Putin”

E’ uscito in libreria l’ultimo libro del giornalista e analista politico Gianfranco Vestuto. Il libro non è soltanto un’analisi geopolitica e storica: è un invito a riflettere e discutere, informandosi da fonti che offrono qualcosa di veramente diverso dalla banalità dell’omologazione (www.ilperchecuiprodest.it)



Da Putin a Putin: Eurasia e il mondo multipolare – Speciale Donbass

di Gianfranco Vestuto

Questo volume approfondito e coinvolgente, infatti, ti porterà alla scoperta dei segreti della politica internazionale, offrendoti una visione alternativa in merito alle sfide e alle opportunità per la Russia, nella costruzione dell’ordine mondiale multipolare.

Ti svelerò il percorso di Vladimir Putin, analizzando le sue ambizioni, le sue capacità di analisi prospettica e la sua visione del futuro, con tutte le delucidazioni necessarie, per capire come è riuscito a diventare un leader politico di rilevanza globale.

Cosa troverai nel libro “Da Putin a Putin”

La scalata di Putin verso il potere. Dalle sue origini all’ascesa come presidente russo.

La mia esperienza diretta da giornalista e da osservatore internazionale nelle elezioni in Donbass, che ti darà una visione unica sulle dinamiche politiche della regione.

Perché si chiama Operazione Speciale? L’intervista di Oliver Stone che ha fatto luce sulle strategie e sugli obiettivi di Putin.

La politica energetica della Russia e l’impatto sulla geopolitica internazionale.

Il concetto di Eurasia secondo Dugin e l’intervista in esclusiva all’ideologo di Putin, condotta da Russia News, la testata giornalistica che ho l’onore di dirigere da tanti anni.

La diplomazia “non riconosciuta dall’Italia” e il ruolo delle ambasciate al giorno d’oggi.

Il cammino verso il mondo multipolare, i BRICS e i nuovi scenari globali.

La presentazione del libro “Da Putin a Putin” da parte dell’autore Gianfranco Vestuto

Il contributo che ho voluto sviluppare non è una biografia fredda che ripercorre l’esistenza di un individuo qualunque. Nel cammino che si affronta in questo percorso, infatti, vengono evidenziati gli aspetti più rilevanti della vita personale e professionale del presidente russo. Ci tengo particolarmente a mostrare le ambizioni, le capacità di analisi prospettica e la visione del futuro, che hanno portato Vladimir Putin ad essere un leader politico in grado di impattare significativamente sugli equilibri mondiali. Scopriremo insieme chi è Putin e perché il mondo sta andando “da Putin a Putin”.

Esiste un altro modo di interpretare il mondo, basato sulla comprensione della diversità e sulla solidarietà tra popoli. Sovranità e identità non significano affatto cancellazione delle tradizioni. Casomai è la filosofia occidentale che cancella le specificità perché vuole uniformare tutti al pensiero che rappresenta una singola parte. La visione eurasiatica è inclusiva, tende a valorizzare i popoli senza prescindere dalle loro ambizioni territoriali, culturali, politiche e amministrative. È per questo motivo che il racconto della mia esperienza come osservatore in Donbass in occasione del referendum è l’elemento centrale del lavoro che ho proposto.

Il libro, dunque, non è soltanto un’analisi geopolitica e storica: è un invito a riflettere e discutere, informandosi da fonti che offrono qualcosa di veramente diverso dalla banalità dell’omologazione. Solo con la conoscenza si può raggiungere l’obiettivo della pace e dello sviluppo. Costruire un ponte tra l’Occidente e l’Eurasia significa abbandonare l’arretratezza del passato, non commettere gli errori del presente e proiettarsi nel futuro. In questo viaggio “da Putin a Putin”, si aprono prospettive inedite per imprese e cittadini italiani. La storia del mondo multipolare e dell’Eurasia è ancora tutta da scrivere. Ed è entusiasmante!

Gianfranco Vestuto è un giornalista iscritto all’Ordine Nazionale di Roma e Internazionale della IGJ n.°3043. Analista politico è esperto dell’area euroasiatica; economista e imprenditore dal 2013 è direttore responsabile di alcune testate giornalistiche tra cui Russia News, Eurasia News ed è presidente dell’Associazione Culturale”Italeurasia Promonetwork” di Venezia.