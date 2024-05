1 maggio, Meloni ringrazia Mattarella

ROMA, 01 MAG – “Una serie di norme molto concrete ci hanno permesso di ottenere ottimi risultati sul fronte del mercato del lavoro. Da quando siamo arrivati al governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione, abbiamo toccato il record di occupazione, di occupazione femminile, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce, sono dati di cui andiamo estremamente fieri e che sono stati salutati anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che voglio ringraziare per le sue parole molto importanti”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una diretta social in occasione del Primo maggio. (ANSA)