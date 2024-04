“Dopo il vaccino non posso più correre”, il calciatore Tamuzo fa causa a Pfizer

“non posso più camminare a lungo, correre mi è diventato impossibile. Ho dolori anche solo per salire o scendere le scale”

Non appartiene né alla sfera novax né a quella dei complottisti, ma François-Xavier Fumu Tamuzo è convinto che da quando si è vaccinato, la sua carriera è finita. Colpa dei due giganti farmaceutici che hanno creato i vaccini contro il Covid, e che l’ormai ex centrocampista dello Stade Levallois, squadra di seconda divisione francese, ha deciso di portare in tribunale.

LA VICENDA

Tutto è cominciato nell’estate del 2021, quando Fumu Tamuzo si è sottoposto alle prime due vaccinazioni: da allora, spiega il quotidiano Le Parisien, sono cominciati i guai, con vari infortuni a un ginocchio. Quando a marzo del 2022, il giocatore si è sottoposto alla terza dose, è arrivata la rottura del tendine d’Achille. Per il centrocampista si tratta di possibili effetti collaterali dei vaccini BioNTech e Pfizer.

Fumu Tamuzo si è sottoposto a varie visite, raccogliendo i dubbi anche di specialisti: “Vorrei capire – spiega l’interessato – perché il mio corpo ha smesso di funzionare normalmente: non posso più camminare a lungo, correre mi è diventato impossibile. Ho dolori anche solo per salire o scendere le scale”. Il centrocampista ha deciso di chiudere la carriera, a 29 anni. La prima udienza è fissata per il 2 luglio, a Parigi.

