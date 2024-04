Svezia, inchiesta rivela: membri di gang criminali nella polizia

Un’inchiesta giornalistica del quotidiano svedese Dagens Nyheter ha rivelato diversi casi in cui agenti di polizia avrebbero divulgato informazioni sensibili a membri di gang criminali, alcuni intrattenendo relazioni sessuali

A Stoccolma non si fa che parlare dello scandalo che ha investito la polizia svedese dopo la pubblicazione dell’inchiesta giornalistica del quotidiano svedese Dagens Nyheter: diversi agenti di polizia avrebbero divulgato informazioni sensibili a membri di gang criminali. Lo scoop giornalistico ha rivelato che dal 2018 è stato presentato un totale di 514 denunce per presunte divulgazioni di informazioni, ma che non tutte hanno portato a sentenze e in diversi casi non si è riusciti a individuare la fonte della fuga d’informazioni.

Si tratta di un fatto molto grave. La divulgazione di informazioni sensibili ai criminali è un reato e può avere conseguenze molto dannose per il lavoro condotto dalle forze di polizia

Come i criminali hanno corrotto e sedotto alcuni agenti

Alcuni degli agenti avrebbero agito sotto pressioni da parenti, mentre altri avrebbero avuto rapporti intimi con individui legati alla criminalità organizzata. Il giornale ha reso pubblici estratti di lettere d’amore inviate da una poliziotta a un membro della gang Foxtrot: “Sono al lavoro. Quante ore del mio tempo lavorativo ho dedicato a te? Se solo la gente sapesse”, riporta una delle lettere citate.

In un altro caso, la capo squadra specializzata in criminalità organizzata, è stata licenziata dopo essere stata sorpresa uscire da una stanza d’albergo con un membro di una gang al tempo imputato per riciclaggio.

Trenta agenti di polizia giudicati un “rischio per la sicurezza”

Nel periodo delle indagini trenta agenti di polizia sono stati giudicati un “rischio per la sicurezza” e sono stati licenziati o invitati a lasciare il loro incarico. Le informazioni divulgate comprendono dettagli su gang rivali, metodi investigativi e dettagli privati di agenti di polizia, nonché avvertimenti di arresto e perquisizioni.

