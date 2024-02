LA TECNORIVOLTA ITALIANA – quinta puntata de LA TECNOGABBIA: un’inchiesta senza precedenti sull’opposizione alla transizione digitale. C’è una parte d’Italia che non accetta la costruzione del recinto tecnologico di reti 5G, Smart City, Città dei 15 Minuti e ZTL, tra autovelox, progetti di ingegneria sociale a gestione algoritmica di Intelligenza artificiale, telecamere di sorveglianza ubiquitaria e programmi di tracciamento permanente che minano diritti e libertà.

Da Fleximan ai ViVi, le ragioni dei tecnoribelli, le loro denunce, le azioni e le loro rivendicazioni, come cresce e cosa vuole il dissenso nazionale in lotta contro l’invasione della morsa tecnologica: “La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sono disastrose per la razza umana”, circa mezzo secolo fa profetizzava Theodore John Kaczynski.

Nella puntata LA TECNORIVOLTA ITALIANA i video delle manifestazioni di Alleanza Italiana Stop5G e le interviste esclusive agli attivisti Laura Tondini (Uniamoci Trentino), Ilham Menin (No ZTL Italia) e V_V Voice (ViVi).

LA TECNOGABBIA è il nuovo programma settimanale d’inchiesta sui lati oscuri della transizione digitale ideato e condotto dal giornalista Maurizio Martucci con notizie, approfondimenti, inchieste esclusive, documenti, interviste, report, tutto quello che c’è da sapere sulla Quarta Rivoluzione Industriale.

La parte video è di Ciro Mauriello, grafica di Silvia Brazzoduro.