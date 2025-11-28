Gualtieri: “Dire no all’immigrazione è stupido”

Roma, 28 novembre 2025 – “Dire un ideologico no all’immigrazione, è una delle cose più stupide, non solo sbagliate, ma anche stupide. Tanto, se ci sono i vuoti, i pieni si riempiono, quindi è una battaglia come contro i mulini a vento. Occorre occuparsi della qualità, occupiamoci di più di come noi riusciamo, per esempio, a sostenere l’immigrazione di famiglie più che dei singoli.

E questo sarebbe una cosa molto giusta, intanto perché queste persone, che sono persone che se hanno dei diritti, stanno meglio. Secondo, perché sotto tanti profili, della possibilità di integrazione, perché i loro i figli vanno a scuola. E i bambini tra di loro stanno benissimo, non ci sono problemi d’integrazione” così il sindaco di Roma intervenendo agli Stati generali della Natalità a Roma. Fonte: Agenzia Vista

SOLTANTO NELL’ULTIMA SETTIMANA

► Milano, questore Megale: “80% di furti e rapine è commesso da stranieri”

► Pisa, violenza sessuale su bimba di 6 anni: arrestato straniero

► Violentò e mise incinta bimba di 10 anni: chiesti 6 anni e 8 mesi per un bengalese

► Roma, stuprata nel parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: arrestati tre marocchini

► “Violenza sessuale su due bambine di 11 anni”, denunciato bengalese

► Padova, tenta di rapire una bimba di un anno: arrestato tunisino

► Infermiera picchiata e stuprata mentre va al lavoro: fermato straniero

► “Minacciata con coltello e stuprata”, straniero denunciato dalla ex

► Imperia, parroco picchiato da straniero che fuma in chiesa

► Capotreno gli chiede il biglietto, lui le sferra un pugno: arrestato senegalese

► Milano, coppia aggredita da gang di nordafricani

► Roma, 61enne picchiato e rapinato: arrestato somalo

► Lavinio, violenza sessuale su 16enne: arrestato marocchino

E potremmo continuare ancora…