Vaccini, Ema: gruppo di esperti per rafforzare la fiducia dei cittadini

L’European Medicines Agency (EMA) rafforza il proprio impegno sul fronte della comunicazione scientifica e della lotta all’esitazione vaccinale

L’Agenzia europea ha annunciato la creazione di un nuovo advisory group dedicato alla “vaccine confidence”, con l’obiettivo di supportare le strategie per aumentare la fiducia nei vaccini e contrastare la diffusione di informazioni fuorvianti. Il gruppo, composto da oltre 20 esperti di alto livello provenienti da ambiti accademici, sanitari e istituzionali, si riunirà con cadenza trimestrale e avrà un ruolo consultivo sulle principali iniziative dell’EMA in materia di comunicazione e outreach scientifico.

“La esitazione vaccinale rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica globale. Quando la fiducia diminuisce, le malattie infettive possono riemergere mettendo a rischio vite umane”, ha dichiarato la direttrice esecutiva Emer Cooke, sottolineando il ruolo centrale dell’Agenzia nel fornire informazioni trasparenti e basate su evidenze scientifiche.

Tra i principali compiti del nuovo organismo vi sono l’analisi del contesto e delle dinamiche legate alla diffidenza verso i vaccini, il supporto alle iniziative già in corso per rafforzare la fiducia e il contributo al miglioramento della comunicazione verso cittadini e operatori sanitari. Un focus particolare sarà dedicato anche alla capacità di amplificare i messaggi di sanità pubblica e contrastare le fake news.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia “Vaccine Outreach Strategy” dell’EMA, che punta a rafforzare la conoscenza su qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini, promuovendo decisioni informate sia tra i cittadini sia tra i professionisti della salute.

Tra le azioni già avviate, l’Agenzia ha sviluppato strumenti di comunicazione in collaborazione con le accademie mediche europee e con la European Academy of Paediatrics, tra cui il progetto “Vaccine Essentials” per migliorare l’alfabetizzazione vaccinale. Inoltre, l’EMA partecipa regolarmente a campagne di sensibilizzazione come la European Immunisation Week e pubblica materiali informativi per rispondere a dubbi e disinformazione.

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