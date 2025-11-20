“Minacciata con coltello e stuprata”, straniero denunciato dalla ex

Avrebbe inseguito la sua ex in auto, per poi portarla in un luogo appartato e violentarla

Sono pesantissime le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 33 anni, cittadino italiano di origini sudamericane, arrestato nelle scorse ore dalla polizia a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, per violenza sessuale e stalking nei confronti della ex compagna 22enne.

La relazione iniziata a giugno e interrotta quasi subito

È stata proprio la vittima, nelle scorse settimane, a sporgere denuncia alla questura di Milano raccontando di aver conosciuto il 33enne a giugno e di aver iniziato a frequentarlo. Fin da subito però lui avrebbe manifestato un controllo ossessivo nei suoi confronti, limitandone sempre di più la libertà e cominciando ad essere violento. Compresa l’antifona, la giovane ha deciso di chiudere il rapporto, ma lui avrebbe iniziato a perseguitarla e a minacciare anche i suoi amici e familiari.

La presunta violenza sessuale

L’episodio più grave si è verificato a metà agosto, quando – stando al racconto della giovane – il 33enne l’ha inseguita in auto e dopo averla raggiunta le ha strappato lo smartphone dalle mani obbligandola a salire sulla sua macchina. Quindi l’avrebbe portata in una zona appartata del comune di Cogliate, in provincia di Monza, costringendola ad avere un rapporto sessuale. Dopo la violenza l’uomo le avrebbe mostrato un coltello obbligandola a rimanere in macchina con lui. Per tutto quel tempo avrebbe cercato di persuaderla a tornare insieme.

La denuncia e le indagini

Non pago nei giorni successivi è tornato alla carica con telefonate, lettere e messaggi. In un’altra occasione avrebbe inseguito la 22enne fino a casa dei suoi genitori in provincia di Milano: solo l’intervento delle forze dell’ordine, allertate dalla giovane, lo avevano convinto ad andarsene. Dopo la denuncia è stato attivato il ‘codice rosso’ e la polizia ha avviato le indagini. A carico dell’uomo, spiegano le forze dell’ordine, sono stati acquisiti “gravi elementi indiziari”.

L’arresto e i precedenti

Il 33enne è stato rintracciato dalla polizia di Monza a Paderno Dugnano e portato in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza. A suo carico ci sono dei precedenti: nel 2014 era stato accusato di rapina e violenza sessuale e condannato a 4 anni e 4 mesi, mentre più di recente, nel 2023, era stato rinviato a giudizio per stalking ai danni di un’altra donna.

