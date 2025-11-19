Roma, 61enne picchiato e rapinato: arrestato somalo

Una passeggiata si Ã¨ trasformata in un incubo. Un uomo Ã¨ stato accerchiato da un gruppo di stranieri, che lo hanno picchiato e rapinato

Le violenze sono accadute a Roma in piazza dei Cinquecento intorno alle 20:45 di martedÃ¬ 18 novembre.

La vittima, un 61enne romano, Ã¨ stata avvicinata mentre si trovava all’altezza di via Giovanni Giolitti. Nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo, che sono scattate le violenze. Il malcapitato Ã¨ stato spintonato e colpito al volto. Una volta messo ko, Ã¨ stato derubato dello smartphone.

Il trambusto in strada Ã¨ stato notato da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, che Ã¨ intervenuta nell’immediato. I militari sono riusciti a bloccare un 28enne somalo, senza dimora e noto alle forze dell’ordine. Per lui Ã¨ scattato l’arresto, con l’accusa di rapina in concorso. Il 61enne, a sua volta, Ã¨ stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale San Giovanni, dove Ã¨ stato medicato e dimesso con una prognosi di trenta giorni.

