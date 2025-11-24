Padova, tenta di rapire una bimba di un anno: arrestato tunisino

Dopo aver colpito con un pugno al volto il padre di una bambina di un anno, in piazzale della stazione a Padova, ha tentato di allontanarsi con il passeggino e la piccola, ma Ã¨ stato bloccato dalla polizia; poi, accompagnato in questura, ha colpito un agente a calci causandogli lesioni guaribili in cinque giorni.

I poliziotti dellâ€™Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – sezione volanti della Questura hanno arrestato un 22enne tunisino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per tentato sequestro di persona di una bambina di un anno.

Tenta di rapine un bimba dal passeggino, arrestato

I poliziotti, arrivati sul posto dopo una segnalazione, hanno ricostruito che il giovane padre si trovava nel piazzale della stazione ferroviaria con la sua bambina di appena un anno nel passeggino, quando Ã¨ stato avvicinato dal’uomo che, senza alcun motivo, lo ha aggredito con un pugno al volto e gli ha portato via il passeggino con la piccola. Il padre della bambina lo ha inseguito, urlandogli di lasciarla stare, e ha nel frattempo contattato il 113 facendo arrivare sul posto la polizia.

L’arresto

Il 22enne Ã¨ stato portato in questura ma, come sottolinea in una nota la polizia, ha continuato a fare resistenza tanto che, per evitare di scendere dalla volante, ha scalciato e si Ã¨ aggrappato al mezzo, colpendo un agente.

E’ stato alla fine portato negli uffici, identificato per un 22enne tunisino, regolare sul territorio. La piccola, in buone condizioni, Ã¨ stata riaffidata al padre. Al termine degli accertamenti, il 22enne Ã¨ stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, indagato alla procura della Repubblica di Padova per le percosse ai danni del 21enne rumeno e per il tentato sequestro della bambina.

Dopo il giudizio per direttissima che si Ã¨ tenuto venerdÃ¬ scorso, come ricostruisce la polizia, l’arresto Ã¨ stato convalidato ed Ã¨ stato sottoposto alla misura cautelare dellâ€™obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha attivato lâ€™Ufficio Immigrazione per lâ€™avvio di revoca del titolo di soggiorno ed ha attivato la Divisione polizia anticrimine per lâ€™adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio da Padova. Lâ€™agente di polizia colpito dal 22enne Ã¨ stato medicato in ospedale e giudicato guaribile in 5 giorni.

