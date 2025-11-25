Roma, stuprata nel parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: arrestati tre marocchini

Il 25 ottobre, nel parco di Tor Tre Teste, una giovane coppia appartata in auto Ã¨ stata aggredita da almeno tre uomini marocchini

La ragazza Ã¨ stata tirata fuori dallâ€™auto e violentata da uno di loro, mentre gli altri trattenevano con la forza il giovane costringendolo ad assistere. Come riporta il Corriere della Sera, uno dei tre Ã¨ stato fermato a Venezia due giorni fa, mentre gli altri due erano stati arrestati il 28 ottobre, pochi giorni dopo lâ€™aggressione, grazie alle indicazioni fornite dalla coppia. I tre aggressori sono accusati di violenza sessuale di gruppo e rapina. I giovani avevano sporto denuncia subito dopo i fatti.

Le indagini

Sono ancora in corso le indagini della squadra mobile di Roma che sta verificando se il gruppo fosse composto da piÃ¹ persone, poichÃ© il numero degli aggressori indicato inizialmente dalla coppia non Ã¨ risultato chiaro a causa dello shock. Non sembrano invece esserci dubbi sul coinvolgimento dei tre arrestati: oltre al racconto della giovane coppia, diciotto anni lei e 24 lui, gli inquirenti hanno trovato le impronte digitali dei tre arrestati sui vetri dellâ€™auto. Uno dei finestrini era stato trovato in frantumi, segno che lâ€™episodio era iniziato con una rapina.

La dinamica dellâ€™aggressione

Secondo la ricostruzione, la coppia si era appartata in una zona isolata del parco quando lâ€™auto Ã¨ stata colpita e uno dei finestrini si Ã¨ rotto. I due giovani sono stati costretti a scendere dal veicolo e separati. La ragazza Ã¨ stata trascinata fuori e violentata da uno degli aggressori, mentre il fidanzato veniva trattenuto da due complici. Terminata lâ€™aggressione, i tre sono fuggiti. La coppia ha poi chiamato il numero di emergenza e ha sporto denuncia, permettendo di avviare rapidamente le ricerche che hanno portato ai primi due arresti e, successivamente, allâ€™individuazione del terzo uomo.

