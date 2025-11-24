“Violenza sessuale su due bambine di 11 anni”, denunciato bengalese

MODENA. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire, ma quello che è certo e che uno uomo straniero di 40 anni originario del Bangladesh è stato denunciato a piede libero come disposto dalla Procura di Modena, per violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine di 11 anni una e poco meno l’altra (a quanto pare sorelle) nel pomeriggio di lunedì. L’uomo, risultato con permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto a settembre e in attesa di rinnovo, lavora presso un negozio etnico della città, luogo dove sembra essere stata agita la violenza verso le bambine.

La ricostruzione

Dai racconti di persone che si sono dette a conoscenza dei fatti sembra che le due ragazzine si fossero recate, come spesso erano solite fare, nel negozietto etnico di quartiere non lontano dalla propria abitazione, per fare qualche acquisto quando, come sembrano aver confermato anche i filmati delle telecamere che si trovano all’interno del negozio etnico (ora nelle mani degli inquirenti), il quarantenne, abitualmente molto gentile con le due bambine «tanto che spesso regalava loro caramelle», afferma un suo collega, abbia iniziato a palpeggiarle molto insistentemente. Le ragazzine, sempre da quanto riferiscono persone che si sono dichiarate informate sull’accaduto, «hanno lasciato immediatamente il negozio e sono corse a casa terrorizzate e, con ogni probabilità, hanno informato i genitori su quanto era loro successo».

Le testimonianze

Quello che è certo e che ha fatto poi scattare la denuncia del quarantenne bangladese è che un uomo (qualcuno ritiene sia il padre delle due bambine, ma un’altra persona afferma che fosse solo «un conoscente dei familiari condotto nell’esercizio dalla madre della ragazzine», si sia recato successivamente all’interno del negozio etnico mentre il quarantenne commesso stava lavorando e lo abbia aggredito in modo molto violento, devastando anche parte del negozio. Le urla hanno allertato vicini e passanti e qualcuno ha avvertito le forze dell’ordine. Sono intervenute così due pattuglie della polizia locale e, con ogni probabilità, a seguito della ricostruzione dei fatti fatta da parte degli inquirenti, è scattata la denuncia per l’uomo con l’accusa di violenza sessuale aggravata dal fatto che è stata agita su due minorenni.

