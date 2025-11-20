Milano, coppia aggredita da gang di nordafricani

Piazza Duomo, una di notte di giovedÃ¬. Una coppia passeggia dopo una serata per le vie del centro. Sono un uomo e una donna transessuale, entrambi italiani di 23 anni. Improvvisamente tre ragazzi nordafricani si avvicinano. Iniziano a insultarli. Parole omofobe contro i due, in particolare contro il ragazzo, colpevole – a detta loro – di uscire con una persona transessuale.

Prima gli insulti omofobi e poi lo scippo

Dagli insulti, il trio passa allâ€™azione. Uno di loro si avvicina alla ventitreenne e le strappa la collana dâ€™oro che porta al collo. Poi scappano. Lâ€™arrivo delle volanti, pressochÃ© immediato, permette ai poliziotti di individuare i tre. Addosso avevano ancora la catenina. Sono tre egiziani di 21, 22 e 23 anni. Il piÃ¹ giovane dei tre Ã¨ irregolare e pregiudicato. Sono accusati di furto con strappo in concorso.

www.milanotoday.it