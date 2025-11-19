Lavinio, violenza sessuale su 16enne: arrestato marocchino

Ha tentato di baciare e palpeggiare una minorenne. Molestie che andavano avanti da un mese. Un 24enne marocchino senza fissa dimora Ã¨ stato arrestato dai carabinieri. Il giovane Ã¨ stato accusato di atti persecutori, adescamento e violenza sessuale aggravata. I fatti sono accaduti a Lavinio (frazione del comune di Anzio).

Le indagini hanno avuto inizio dopo la denuncia presentata lo scorso settembre da una 16enne, residente in zona, che insieme alla madre si Ã¨ recata dai militari. L’adolescente ha raccontato che da trenta giorni era vittima di molestie nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Lavinio. Nel suo racconto, ha rivelato di essersi sottratta al tentativo di bacio e palpeggiamento e, successivamente, a un episodio di adescamento sempre nelle adiacenze della stazione.

Subito Ã¨ stato attivato il codice rosso, mentre i carabinieri hanno dato inizio alle ricerche che, grazie anche a materiale fotografico, hanno portato al 24enne. Il ragazzo, nel frattempo, si era trasferito a Lecce e lÃ¬ Ã¨ stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare. Per il giovane, cosÃ¬, si sono aperte le porte del carcere.

www.romatoday.it