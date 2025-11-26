ViolentÃ² e mise incinta bimba di 10 anni: chiesti 6 anni e 8 mesi per un bengalese

Nel corso dellâ€™ultima udienza aveva chiesto scusa, Â«sono pentito per ciÃ² che ho fatto, ne ho capito la gravitÃ Â». Non aveva mai negato i fatti, da subito (ancora prima che il test del dna siglasse la conferma definitiva), ma Â«non câ€™Ã¨ stata alcuna violenzaÂ» aveva voluto precisare. Le accuse sono pesantissime: violenza sessuale aggravata, commessa ai danni di un minore.

E cioÃ¨ una bimba che allâ€™epoca aveva solo dieci anni: a fine settembre di un anno fa, lui lâ€™avrebbe violentata nel centro di accoglienza a San Colombano di Collio, dove entrambi erano ospiti. Origini bengalesi, 29 anni, in carcere da ottobre 2024 e a processo in abbreviato (che prevede quindi lo sconto di un terzo della pena), la pm Federica Ceschi ha chiesto che sia condannato a 6 anni e otto mesi di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche.

Quella bambina, dopo gli abusi, rimase incinta: in ospedale i medici decisero di procedere con un aborto terapeutico. Costituita parte civile (rappresentata dalla mamma), a verbale la difesa â€” rappresentata dallâ€™avvocato Davide Scaroni â€” aveva fatto mettere anche il fatto che il suo assistito abbia cercato di risarcire la vittima privandosi, di fatto, di tutto ciÃ² che aveva. Fu arrestato meno di due settimane dopo la violenza, quando la piccola â€” che nulla fino a quel momento aveva confidato â€” fu trasferita in pronto soccorso per essere sottoposta a una serie di accertamenti e i medici scoprirono la veritÃ piÃ¹ atroce.

Qualcosa non andava da giorni, era stata proprio la madre ad accorgersene vedendo la figlioletta taciturna, triste, apatica, al punto da chiedere aiuto a unâ€™educatrice. Prossima udienza a gennaio, per le repliche di pubblica accusa e difesa e la sentenza del gup.

https://brescia.corriere.it