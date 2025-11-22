Infermiera picchiata e stuprata mentre va al lavoro: fermato straniero

Finisce in codice giallo allâ€™ospedale sanguinante e con il viso tumefatto dopo essere stata aggredita sessualmente mentre si recava al lavoro

Sarebbe stato preso dopo una vera e propria caccia allâ€™uomo lo straniero che alle 5 di ieri mattina ha aggredito unâ€™infermiera 53enne in via Pegoraro, a Gallarate. La donna sarebbe stata colta di sorpresa dal suo aggressore proprio mentre si recava al suo posto di lavoro. A quanto emerso fino a questo momento il fermato sarebbe uno soggetto sui 30 anni, originario del Gambia ma regolare sul territorio nazionale. Lâ€™uomo avrebbe scelto la sua vittima a caso. Tanto che secondo le prime ricostruzioni lâ€™avrebbe dapprima avvicinata per poi colpirla violentemente al volto prima di abusarne.

Lâ€™aggressore si sarebbe poi dato alla fuga. Lâ€™unica certezza al momento Ã¨ che alcuni passanti, resisi contro dellâ€™accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e che la 53enne, dolorante e sotto shock, Ã¨ stata portata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate in codice giallo da unâ€™ambulanza proveniente dalla sede locale della croce rossa italiana.

Lâ€™aggressione, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata particolarmente violenta tanto rendere completamente tumefatto il volto della povera donna. Al momento sullâ€™episodio indagano i carabinieri della compagnia di Gallarate e del Comando provinciale di Varese, coordinati dal pm di Busto Arsizio Roberto Bonfanti. Sembra che gli inquirenti siano stati in grado di individuare lâ€™aggressore anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona.

Si dice sbigottito il sindaco di Gallarate Andrea Cassani spiegando che episodi di questo genere sono del tutto estranei alla storia e alla cultura della cittadina del varesotto. Â«Il fatto che lâ€™aggressione si sia svolta sulla strada e per di piÃ¹ in pieno giorno rende la cosa ancora piÃ¹ preoccupanteÂ» sottolinea il primo cittadino spiegando che Â«qualsiasi sia lâ€™entitÃ dei danni riportati dalla vittima lâ€™episodio rimane comunque inaccettabile e gravissimoÂ». Il sindacato di polizia SAP intanto denuncia che quanto accaduto a Gallarate indica chiaramente che per presidiare efficacemente la cittadina servono piÃ¹ uomini e piÃ¹ mezzi. […]

www.liberoquotidiano.it