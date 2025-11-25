Imperia, parroco picchiato da straniero che fuma in chiesa

Imperia. Il parroco della Basilica di San Giovanni, don Alessandro Ferrua, Ã¨ stato vittima di un’aggressione da parte di un giovane straniero, invitato a uscire perchÃ© fumava in chiesa

ANSA –Â E’ successo sabato pomeriggio verso le 15.30.Â Il religioso ha presentato denuncia.
“E’ un gesto che si commenta da solo – ha detto il sacerdote -, spropositato rispetto al rimprovero. Non so se fosse giÃ  alterato per problemi suoi, ma non Ã¨ questo il modo di reagire”.

La chiesa era aperta e don Ferrua stava per uscire. Doveva recarsi in vista a un malato. “Quando l’ho visto seduto sulla panca con la sigaretta accesa, gli ho soltanto detto di uscire per fumare”. L’aggressione Ã¨ stata ripresa da un videoamatore, che in quel momento stava registrando l’organista che il pomeriggio si esercita in chiesa in vista della messa della domenica.

L’uomo Ã¨ poi uscito e ha continuato a gridare. “Mi ha farfugliato qualcosa, ma non ho ben capito – aggiunge il prete -. Probabilmente era straniero. So che successivamente Ã¨ stato fermato da una pattuglia, perchÃ© continuava a dare in escandescenze in cittÃ ”.

