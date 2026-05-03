Procuratore Perugia: “criminalità violenta di immigrati di seconda generazione”

“In Umbria si stanno verificando episodi di criminalità violenta da parte degli immigrati di seconda generazione, con le bande”.

E l’allarme che arriva dal procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, nell’intervista in cui traccia un bilancio dei suoi sei anni a Perugia. “Lo abbiamo visto con i ragazzi di Ponte San Giovanni – ha aggiunto – e con i danni che hanno fatto con l’utilizzo della violenza dei coltelli. Stiamo cominciando a vedere quello che in città del nord è già realtà”.

Il video del Corriere dell’Umbria