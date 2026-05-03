Procuratore Perugia: “criminalità violenta di immigrati di seconda generazione”

ImolaOggi CRONACA, News 2026

procuratore Cantone

“In Umbria si stanno verificando episodi di criminalità violenta da parte degli immigrati di seconda generazione, con le bande”.

E l’allarme che arriva dal procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, nell’intervista in cui traccia un bilancio dei suoi sei anni a Perugia. “Lo abbiamo visto con i ragazzi di Ponte San Giovanni – ha aggiunto – e con i danni che hanno fatto con l’utilizzo della violenza dei coltelli. Stiamo cominciando a vedere quello che in città del nord è già realtà”.

Il video del Corriere dell’Umbria

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