Israele, suora presa a calci: si moltiplicano le aggressioni ai cristiani

Non Ã¨ un episodio isolato, ma parte di un quadro di crescente ostilitÃ nei confronti della comunitÃ cristiana e dei suoi simboli

L’aggressione Ã¨ avvenuta martedÃ¬ 28 aprile, intorno alle 17:45, davanti al Cenacolo, sul Monte Sion, area sacra per i cristiani e anche per gli ebrei, che vi collegano la tradizione della Tomba di Davide. La religiosa aggredita sarebbe una suora francese di 48 anni, ricercatrice alla Ã‰cole Biblique et ArchÃ©ologique FranÃ§aise di Gerusalemme. La polizia israeliana ha arrestato un uomo di 36 anni. Nel filmato si vede l’uomo arrivare alle spalle della suora, poi la scaraventa a terra, si allontana e torna a colpirla.

Il Rossing Center, centro israeliano che monitora i rapporti ebraico-cristiani, nel report 2025 parla di 155 episodi documentati contro cristiani in Israele e Gerusalemme Est. Non si tratta solo di violenza fisica. Il report segnala anche un aumento delle molestie verbali: da 13 casi registrati nel 2024 a 28 nel 2025. Si parla di insulti anticristiani, interruzioni di processioni religiose e scontri con guide turistiche che spiegavano la storia cristiana dei luoghi santi. Estremisti ebrei hanno in passato imbrattato proprietÃ ecclesiastiche nella zona e che alcuni attivisti ultraortodossi e nazionalisti si sono opposti ai diritti di preghiera cristiana nellâ€™area della Tomba di Davide.

A marzo la polizia israeliana aveva impedito al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e ad altri membri del clero di celebrare la messa della Domenica delle Palme nella chiesa del Santo Sepolcro. Da ultimo in Libano i soldati israeliani avevano preso a martellate una statua di GesÃ¹ dopo essere entrati a Debel, un villaggio cristiano, nell’offensiva in corso contro Hezbollah nel sud del paese dei Cedri.

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