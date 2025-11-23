Capotreno gli chiede il biglietto, lui le sferra un pugno: arrestato senegalese

ImolaOggi CRONACA, News 2025

rapina in treno

Un uomo di 33 anni di nazionalitÃ  senegalese Ã¨ stato arrestato l’altro ieri sera attorno alle 20 alla stazione ferroviaria di Como San Giovanni con l’accusa di violenza e lesioni ai danni di un pubblico ufficiale

L’uomo viaggiava a bordo di un treno partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi. Quando la capotreno gli ha chiesto il biglietto, lo straniero ha reagito con violenza, prima inveendo poi sferrandole un pugno diretto al volto.

L’addetta ha contattato la polizia e nel prosieguo del viaggio, pur mantenendosi a distanza di sicurezza, lo ha tenuto sotto controllo fino all’arrivo alla stazione di Como, dove l’uomo Ã¨ stato arrestato.
Risulta avere precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, nonchÃ© condanne per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, lesioni personali e rapina.

La capotreno Ã¨ stata medicata e dimessa dall’ospedale con una prognosi di 10 giorni: il pugno le Ã¨ costato un grave ematoma al volto e una ferita al labbro. (ANSA).

Articoli correlati

carabinieri treno stazione

Nigeriano senza biglietto spezza un dito al capotreno

bus migrante

“Non scendo”, egiziano senza biglietto sul bus aggredisce autista e guardia giurata

bus migrante

Nigeriana senza biglietto scatena il caos sul bus. Morsi e spinte ai poliziotti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *