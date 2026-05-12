TULSI INDAGA SUI LABORATORI BIOLOGICI ANCHE IN UCRAINA

La direttrice dell’Intelligence nazionale Usa, Tulsi Gabbard, condurrà un’indagine su oltre 120 laboratori biologici all’estero, inclusi 40 in Ucraina. In una dichiarazione al New York Post, Gabbard ha affermato che la sua squadra intende “determinare dove si trovano questi laboratori, quali patogeni contengono e quali ‘ricerche’ vengono condotte, al fine di porre fine a pericolose ricerche volte ad acquisire funzioni che minacciano la salute e il benessere del popolo americano e di tutto il mondo”.

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