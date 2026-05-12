Tulsi Gabbard indagherà su 120 biolabs, 40 sono in Ucraina

ImolaOggi ESTERI, News 2026

tulsi gabbard biolabs

TULSI INDAGA SUI LABORATORI BIOLOGICI ANCHE IN UCRAINA

La direttrice dell’Intelligence nazionale Usa, Tulsi Gabbard, condurrà un’indagine su oltre 120 laboratori biologici all’estero, inclusi 40 in Ucraina. In una dichiarazione al New York Post, Gabbard ha affermato che la sua squadra intende “determinare dove si trovano questi laboratori, quali patogeni contengono e quali ‘ricerche’ vengono condotte, al fine di porre fine a pericolose ricerche volte ad acquisire funzioni che minacciano la salute e il benessere del popolo americano e di tutto il mondo”.
https://t.me/letteradamosca/35494

Pentagono ammette: Usa hanno supportato 46 biolab in Ucraina
Da email di Hunter Biden spuntano contatti con il ‘biolab’ di Kiev
Ucraina: Oms sollecita Kiev a distruggere agenti patogeni nei BioLabs
“L’Ucraina è sostanzialmente una gigantesca base della CIA”

Mosca: “prove documentate su biolabs per armi biologiche in Ucraina”

Share

Articoli correlati

Rimini, proiezione del documentario "Biolab, la guerra biologica"

Rimini, proiezione documentario “Biolab, la guerra biologica”

Scholz e Zelensky

Germania, 10 milioni di euro per 4 nuovi “centri di ricerca” in Ucraina

biolab cinese

Biolab cinese illegale scoperto in California

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *