STATI GENERALI della SANITA’ e della SALUTE

Dopo l’esperienza della c.d. “emergenza sanitaria” e della sua folle gestione da parte del Governo, dell’Unione Europea e dell’OMS, Armando Manocchia lancia gli Stati Generali della Sanità e della Salute.



In collaborazione con Byoblu e ImolaOggi

“Non si tratta di un evento che si limita, come molti altri, a ‘fare il punto della situazione’ – dice Manocchia – ma intende presentare, grazie alla preziosa presenza di menti irriducibili e dotate di spirito critico che non si sono piegate alla narrazione Covid-19, un concetto di sanità funzionale alla salute e, dunque, alla dignità e sacralità di ogni vita umana. In altri termini si cercherà di sviscerare il contenuto di quel ‘diritto alla salute’ troppo spesso piegato alle logiche delle multinazionali del farmaco di cui parla il comma 1 dell’art. 32 della Costituzione italiana vigente e – conclude Manocchia– sia l’affermazione di Ippocrate il nostro faro per questo importante evento”

“E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell’arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro”

Programma

Il seminario si svolgerà nell’intera giornata di Domenica 29 Settembre 2024, con ingressi a partire dalle ore 09,00. Inizio dei lavori dalle ore 10,00. Il termine è previsto per le ore 20,00.

Luogo dell’evento

Si terrà nella prestigiosa Biblioteca San Domenico in Piazza San Domenico 13 a Bologna.

Parcheggio consigliato: Staveco viale Enrico Panzacchi 10.

Relatori

Parteciperanno 20 relatori tra i più autorevoli protagonisti del panorama medico scientifico nazionale e internazionale.

Spettacolo

A mitigare l’argomento, sarà Silver Nervuti che, per l’intera giornata tra qualche relazione e l’altra, interverrà con le sue performances.

Alle 13,00, “cibo per la mente”. Verrà proiettata la prima parte del docufilm prodotto da Playmastermovie per la regia di Paolo Cassina “Non è andato tutto bene”. La seconda parte sarà proiettata al termine del seminario previsto per le 18.30.

Moderatrici

A moderare l’incontro saranno due signore, tra le più qualificate giornaliste del panorama mediatico nazionale, Raffaella Regoli e Marianna Cané.

Riprese Tv

La manifestazione sarà interamente ripresa in esclusiva da Byoblu che successivamente la trasmetterà sui suoi canali, Dt 262, Tivusat 462 e Sky 816. Accreditandosi, si autorizza Byoblu alla trasmissione della propria immagine.

Come fare per partecipare

Per partecipare è conditio sine qua non accreditarsi via email a: eventi@imolaoggi.it

Per informazioni si può telefonare al numero 339 8704071.

E’ previsto un contributo spese. Per accreditarsi: entro il 20 luglio il contributo è di € 30,00. Per accreditarsi successivamente, ma entro il 20 settembre, il contributo è di € 50,00.

I suddetti contributi possono essere trasferiti con Paypal all’account: armandomanocchia@libero.it

Oppure tramite Bonifico Bancario: IBAN IT59R0538721000000003468037 BIC BPMOIT22XXX