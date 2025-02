Musei e parchi s’illuminano di meno

Dal Colosseo alla Galleria dell’Accademia di Firenze, dal Museo archeologico nazionale di Taranto al Castello di Racconigi o Ercolano, saranno molti i musei e i parchi archeologici statali che domenica prossima spegneranno le luci, con diverse modalità e orari.

Il Ministero della Cultura aderisce infatti a “M’illumino di meno 2025 – Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, promossa da Rai Radio2 con Rai per la Sostenibilità – ESG.

La 21esima edizione della campagna, nata nel 2005 dall’intuizione della trasmissione “Caterpillar” di invitare gli ascoltatori a spegnere le luci non indispensabili nelle proprie abitazioni, è organizzata ogni anno per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Dal 2022 l’iniziativa si tiene in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, celebrata il 16 febbraio. ANSA