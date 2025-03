Siria, dalla padella alla brace? PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 26 marzo 2025

Siria, dalla padella alla brace?

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 26 marzo 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è il prof. Giuseppe Romeo.



Si parla della nuova amministrazione siriana guidata da Mohammad al Jawlani, ex luogotenente di Abu Bakr al Baghdadi, leader dell’Isis, e dei rapporti del leader jihadista con il nostro paese e con l’Unione europea: per accreditarsi nei confronti dell’Occidente, è infatti bastato liberarsi di turbante e tuta mimetica ed aver indossato giacca e cravatta. Poi, come si fa per la carriera Alias, si è autobattezzato “Presidente Ahmed al Sharaa”.

Nel CV di Mohammad al Jawlani, che nessuno ha eletto, si contano migliaia di stupri e decapitazioni e una taglia da 10 milioni di dollari, posta dal governo Usa e recentemente ritirata, oltre alla fiducia e all’accoglienza riservata agli statisti, per cui riceve anche una montagna di soldi, malgrado i recenti massacri di alawiti e cristiani nel Paese.

Con il professor Romeo si è cercato di dare uno sguardo anche alla situazione russo-ucraina, a quella israelo- palestinese e al riarmo europeo.

