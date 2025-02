BRUXELLES, 26 FEB – “Siamo determinati a smettere di acquistare gas russo in Europa. Non credo di poter essere più chiaro di così: siamo determinati a non continuare più ad acquistare gas e quindi a fornire entrate per il forziere di guerra Putin”. Lo ha detto il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, rispondendo a una domanda sull’ipotesi che l’Ue torni ad acquistare gas dalla Russia in caso di un accordo di pace con l’Ucraina. (ANSA).