Il peso morale della storia uccide

La sorte delle popolazioni italiche è in mano al nulla servile. Il risultato sarà la catastrofe

di Massimo Viglione – Pensate quale terribile peso morale si porta ora la Meloni dinanzi a Dio, alla storia, a ciascun italiano.

E non solo per l’adesione formale alla politica di guerra alla Russia, senza alcuna motivazione razionale e pratica, senza causa reale né prospettiva alcuna di salvezza; non solo perché questa follia serve a toglierci ogni libertà politica, come le vicende di Romania insegnano; non solo perché serve per instaurare definitivamente un regime comunista in Europa che espropria i nostri risparmi, come hanno già detto di voler fare; ma anche per aver proposto la morte del principio essenziale della Giustizia umana, ovvero l’uguaglianza di ogni essere umano dinanzi alla legge ma soprattutto dell’essere umano in quanto tale. Perché la legge sul femminicidio questo è.

La Meloni e i suoi alleati e sostenitori sono complici dell’instaurazione del Nuovo Ordine Mondiale in Europa tramite un totalitarismo nazi-comunista agli ordini del liberalismo globalista.

Come dire: tesi-antitesi-sintesi.

Questo accade quando al potete vanno persone senza dignità morale né capacità di gestione della Politica intesa come bene comune della società. In fondo, senza vera strategia di governo e intelligenza politica.

Senza onore e spina dorsale.

Questo accade quando si vota senza raziocinio, ma soprattutto quando si accetta qualsiasi dissoluzione per disinteresse o per suicida pretesa furbizia.

La sorte delle popolazioni italiche è in mano al nulla servile. Il risultato sarà la catastrofe, per di più ingiustificata, se non reagiamo uniti.

Siamo alla fine di un.mondo, di un.mondo di morte e imbecillità infinita,, ma la massa continua a ballare. E c’è pure chi inneggia a tutto questo.

Ora vengono i giorni dell’ultima divisione e della responsabilità finale.

Ogni cedimento è colpevole. Pensiamoci bene su cosa fare e chi seguire.

Prof. Massimo Viglione – https://t.me/massimoviglione/1413