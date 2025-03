Domande sessiste a vedova di malasanità. PIAZZA LIBERTA’, puntata sabato 29 marzo 2025

Il marito morì “per Covid”, al processo domande sessiste alla vedova: “Aveva relazioni extraconiugali?”

OSPITE di Armando Manocchia è Eleonora Coletta, avvocato pubblico, professore a contratto di Diritto del lavoro all’Università di Bari. Per 15 anni legale della Asl di Taranto. Vicepresidente del Comitato “Verità e Giustizia vittime Covid Moscati di Taranto – per non dimenticare”.

Torniamo a parlare della vicenda di malasanità legata al Covid per cui Eleonora ha perso il padre Francesco e il marito Dario.

Per la morte del marito sono due le cause: una penale e una civile, che la vede contrapposta alla Asl. E qui arriva l’orrore: davanti al Tribunale civile di Taranto, la vedova dovrebbe rispondere a domande sessiste di natura personale. Sette quesiti imbarazzanti che rappresentano la strategia difensiva dell’azienda sanitaria, evidentemente con lo scopo di attenuare gli oneri risarcitori, in caso di condanna. Eleonora ci racconta gli ultimi sviluppi.

