Nato, Crosetto: ‘Rutte chiederà 3,5% di spese militari’

“Non abbiamo investito in Difesa. A giugno Trump, quando arriverà alla riunione Nato, si siederà al tavolo e dirà: siccome siete rimasti indietro tutti e dovete recuperare il gap e vi siete difesi sule spalle dei miei contribuenti, sappiate che prima di recuperare il gap dovrete investire il 5% per i prossimi anni, altrimenti non recupererete il gap e non riuscirete a difendervi da soli.”

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenuto come ospite al congresso di Azione a Roma. “Nessuno arriverà a quello, ma presumo Rutte proporrà il 3,5% e molti Paesi europei sono già a quel livello”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it