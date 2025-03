Aggiornamento caso Fuellmich. PIAZZA LIBERTA’, puntata di giovedì 27 marzo 2025

Aggiornamento sul caso Fuellmich, perseguitato politico

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di giovedì 27 marzo 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è Seba Terribilini, che sta seguendo il caso fin dall’inizio.

Ripercorriamo brevemente la vicenda e forniamo nuove informazioni sul caso dell’avv. tedesco Reiner Fuellmich, che si trova in un carcere di massima sicurezza, arrestato a novembre del 2023 con accuse pretestuose, dopo aver cercato di smontare, con studi e autorevoli testimonianze, la narrazione sulla farsa pandemica.

La detenzione preventiva nel carcere di Rosdorf, oltre che ingiustificata, si protrae ormai da 17 mesi, di cui alcuni in totale isolamento. Il processo è tuttora in corso e finora ci sono state 48 udienze. Gli avvocati vengono ostacolati e hanno difficoltà nel portare avanti una difesa degna di questo nome. Le disumane condizioni della sua detenzione e le modalità del processo sollevano gravi dubbi sul rispetto dei diritti fondamentali e della giustizia in Germania.

