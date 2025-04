Pride vietato, UE pronta a procedure di infrazione contro Ungheria

BRUXELLES, 02 APR – “I principi a cui tutti i nostri Stati membri aderiscono volontariamente sono chiari. La nostra è un’unione di libertà e uguaglianza. Tutti dovrebbero poter essere se stessi, vivere e amare liberamente“.

Così il commissario Ue per la Giustizia, Michael McGrath, intervenendo in un dibattito al Parlamento europeo sulla messa al bando del Pride in Ungheria. “La Commissione non esiterà a intraprendere ulteriori azioni e, ove opportuno, ad avviare procedure di infrazione per garantire il rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali” ha aggiunto. (ANSA)