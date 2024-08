“3130 giorni: la costruzione di una nuova vita”, il libro di Milena Mingotti

Milena Mingotti, cantautrice ed ora anche scrittrice. La prima data di presentazione del suo libro “3130 giorni: la costruzione di una nuova vita” sarà il 26 agosto presso il chiosco dell’osservanza di Imola alle ore 21. La presentazione è a cura di Claudio Palumbo. Il libro è acquistabile su Amazon, ai concerti dell’autrice e chiaramente alle presentazioni ufficiali.

Milena Mingotti: “Qualche anno fa, nel mio diario dei sogni, avevo scritto che entro 5 anni avrei voluto pubblicare un libro.

Quest’anno c’è stata una serie di coincidenze incredibili che mi ha portato a conoscere e ritrovare persone meravigliose e ho avverato un sogno.

3130 giorni è il periodo di tempo trascorso dal primo intervento al momento esatto in cui ho sentito di aver completato la mia rinascita. In questo libro racconto la mia storia.”

“Questo ricostruirsi giorno dopo giorno mi ha insegnato tanto.

Mi ha insegnato che per raggiungere un obiettivo ci vuole tempo, che ogni giorno bisogna fare qualcosa se si vuole crescere e migliorare”

Milena Mingotti è una cantautrice imolese classe 1997.

Dall’età di 13 anni ha iniziato a scrivere testi e melodie e non ha più smesso.

Il 21.07.2022 ha vinto il prestigioso premio d’autore Bruno Lauzi e

il premio Cora con il brano “Per l’amore che ho dentro”.

Durante il Mei meeting delle etichette indipendenti ha ricevuto

il premio “Nuovo Imaie – miglior canzone d’autore”.

Il 29.09.22 ha vinto il premio nazionale

“Onda rosa indipendente” con il brano “Prima degli altri”.

Il 22.04.2023 ha pubblicato il suo primo album “Leggimi la schiena”

contenente 9 brani di cui 7 inediti e due cover.

A dicembre del 2023 ha ricevuto la targa ‘Un’autrice per la musica italiana’.

Con “3130 giorni – la costruzione di una nuova vita” si cimenta per la prima volta nel racconto scritto partendo da ciò che conosce meglio.