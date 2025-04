Spagna, denunciato portavoce nazionale di Vox

“Spagna. Il portavoce nazionale di Vox, José Antonio Fúster, è stato denunciato dai Mossos d’Esquadra (la polizia catalana) per aver letto, il 29 luglio scorso, i primi 50 nomi delle persone arrestate in una notte a Barcellona, facendo riferimento alla loro origine straniera.

La denuncia per presunto crimine d’odio è stata notificata la scorsa settimana.”

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta.

