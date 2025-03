Padre Zanotelli: “Von der Leyen prende in giro tutti”

“Per me e’ qualcosa di vergognoso sentire l’Europa che usa la parola riarmo. Abbiamo creato l’Ue perche’ stanchi di guerre nel continente. Se vogliamo riarmarci e’ per fare conflitti e non lo accetto. Armandoci sempre di piu’, matura la possibilita’ di una guerra atomica. L’unica maniera per difendere i propri diritti, come lo ha insegnato Gesu’ e ripreso da Gandhi, e’ la non violenza attiva”.

Lo ha detto Padre Alex Zanotelli a margine della conferenza stampa tenutasi alla Camera sull’acqua pubblica. “Quando la Von der Leyen dice armiamoci per non andare in guerra, sta prendendo in giro tutti – ha continuato -. Se ci si arma, lo si fa per andare in guerra”. ANSA