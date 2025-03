“Rifiuta di alimentarsi”, Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli

Vittorio Sgarbi ora è ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d’arte ha confessato recentemente di soffrire di depressione e ad ora le sue condizioni non sembrano migliorate. A raccontare il periodo buio che sta vivendo è stato lui stesso. “Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto”, sono state le sue parole a Repubblica.

Per lui “la mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare”.

Ma a rendere ancor più delicato il contesto, il fatto che Sgarbi, si apprende, rifiuta di alimentarsi: questa è una delle ragioni che ha reso necessario il ricovero. Il rifiuto del cibo, infatti, è una ricaduta del profondo stato depressivo nel quale il critico d’arte è caduto. Dunque, Sgarbi resta sotto monitoraggio costante nell’ospedale in cui fino a ieri, domenica 23 marzo, era ricoverato anche Papa Francesco.

Le persone a lui vicine sono consapevoli della gravità della situazione, come dimostrano gli appelli pubblici apparsi negli ultimi giorni sui social network. Familiari, amici e collaboratori di lunga data si sono mobilitati con messaggi di incoraggiamento, nella speranza che Sgarbi possa trovare la forza necessaria per superare questo difficile momento e riprendere il suo percorso.

Tra questi anche Vittorio Feltri

Il fondatore di Libero ha raccontato di aver sofferto anche lui di depressione. “Ne ho sofferto anch’io. Dunque non mi sorprende il calvario che hai passato, lo smarrimento, la confusione. Quel buco nero dove ti infili come un calzino spaiato e non vorresti uscire più. Dare consigli non si può, è da stolti solo pensarlo. Ogni depressione è una storia a sé”.

Ad aggiornare sulle sue condizioni ci ha pensato un altro amico, Marcello Veneziani: “Ho esitato ma credo sia giusto dimostrargli che c’è chi gli è vicino con apprensione nel dolore. C’è per esempio Santino, un ex carabiniere che lo segue come collaboratore con una devozione assoluta. Vittorio sa suscitare sentimenti forti anche di ira che poi, quasi alchemicamente, possono diventare sentimenti forti di affetto. Al Gemelli abbiamo già visto per fortuna un happy end. Speriamo in un bis per Vittorio”.

www.liberoquotidiano.it